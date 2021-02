Orrore in strada: lancia una testa mozzata dalla finestra

Arrestato un uomo. E' successo ieri pomeriggio in centro a Tolone, nel sud della Francia, in una via pedonale. Alcuni passanti hanno immediatamente chiamato la polizia

Puro orrore a Tolone: un uomo ha lanciato in strada dalla finestra di un appartamento una scatola contenente una testa mozzata. E' successo ieri pomeriggio nel cuore della città del sud della Francia, in una strada pedonale centralissima, tra Cours Lafayette e Rue Garibaldi.

La testa mozzata a Tolone

Alcuni passanti hanno assistito al lancio della scatola, scrive il quotidiano locale Var Matin. Una negoziante era in strada quando ha visto qualcuno lanciare un cartone attraverso una finestra. "Erano le 13.30, abbiamo visto una giacca per terra macchiata di sangue. A un metro dal cartone c'era altro sangue. E una testa umana", ha dichiarato un testimone che, sotto shock, ha allertato la polizia.

Le forze dell'ordine hanno visto che l'uomo alla finestra aveva le mani sporche di sangue. Una pattuglia di agenti di polizia subito accorsa sul posto ha arrestato dopo alcuni minuti l'individuo, che non ha opposto alcuna resistenza. Sconosciute età e identità della vittima, si procede col Dna.

I punti di domanda sono più delle certezze, ma si esclude con forza la pista terroristica. Si tratterebbe di una lite degenerata in un folle omicidio. La polizia municipale era stata chiamata a intervenire la notte prima per una rissa proprio nell'edificio in cui è stato poi commesso l'omicidio.

La polizia era andata via senza riscontrare particolari problemi. Il proprietario dell'appartamenti aveva ospitato due senzatetto. La testa mozzata apparterrebbe a uno dei due senza fissa dimora, ma il movente e i contorni del dramma sono ancora tutti da definire nei dettagli. Secondo France Bleu Provence il quarantenne fermato è un ex militare. In casa sarebbero stati ritrovati anche un cadavere e una katana.

Il sindaco della città, Hubert Falco, ha commentato in un comunicato l'episodio "indicibile, espressione che la follia umana può produrre il peggio".