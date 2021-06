Un tornado ha colpito la Repubblica Ceca: "Categoria F3, almeno 5 morti e centinaia di feriti"

Diversi villaggi nel sud est della Repubblica Ceca sono stati travolti da un tornado che ha causato cinque morti e un centinaio di feriti. La tempesta ha fatto saltare i tetti di numerosi edifici nei distretti meridionali di Breclav e Hodonin, sradicando alberi e ribaltando automobili. Austria e Slovacchia hanno inviato soccorritori.

Secondo la meteorologa Dagmar Honsova intervistata dai media locali il tornado che ha devastato sette villaggi in Moravia meridionale ieri sera era di categoria F3 sulla scala Fujita. "Il tornado si è mosso con un forte vento a una velocità di 219 chilometri orari, ecco perché ha trascinato con sé case, auto e alberi".

Il tornado si sarebbe formato per la collisione di un fronte di aria calda e uno di aria fredda. L'ultima volta che la Repubblica Ceca ha avuto esperienza di un tornado è stata tre anni fa, ma in quel caso era di categoria F1, ovvero moderato.

Le località più colpite sono Moravska Nove Ves, Mikulcice e Luzice. Nel villaggio di Hrusky, 1.600 abitanti, si calcola che un terzo degli edifici dovrà essere demolito a causa dei danni. Sarebbero 75 mila utenze senza energia elettrica.

Agghiaccianti le immagini diffuse dai media locali della Repubblica Ceca.

