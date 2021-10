Toto Quirinale, Pd e M5s cercano il nome comune: tutte le ipotesi

Prove di dialogo fra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, ma non per alleanze politiche visto che, su quel fronte, siamo ben oltre il dialogo. No, Pd e pentastellati stanno ragionando sulla persona che vorrebbero vedere sulla poltrona di Presidente della Repubblica dopo Sergio Mattarella. Obiettivo? Arrivare in seduta plenaria con un solido asse Pd-5S, esprimendo in modo compatto il voto su un nome, coinvolgendo anche alcuni centristi e, perché no, se non tutto almeno una parte di Forza Italia, così da bloccare qualsiasi possibilità di manovra del centrodestra.

Ma è proprio sull'uomo da proporre al Colle che fra Conte e Letta si sarebbero registrate alcune dissonanze. Il segretario democratico vuole infatti Draghi ancora presidente del Consiglio e nel Pd l’ipotesi forse sarebbe Paolo Gentiloni. Conte sarebbe arrivato all'appuntamento dopo aver raccolto dentro il Movimento molte voci contrarie a Gentiloni perchè il commissario agli Affari economici avrebbe giocato un ruolo nella caduta del Conte due. Si aprono dunque scenari che vedono in pole Romano Prodi, Walter Veltroni o Dario Franceschini. E poi i 5 Stelle preferirebbero Draghi al Quirinale per un altro motivo: da Premier fa del male ai partiti, in particolare ai 5 Stelle, costretti come gli altri ad appoggiarlo. Circostanza che, nella lettura grillina, avrebbe fatto crescere la disaffezione dei cittadini e gonfiato le vele all'astensione.