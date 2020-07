Prenotano tavolo per 30 con menù per celiaci, poi non si presenta nessuno: "Altro che semplice scherzo..."

Un pessimo scherzo, e un danno economico non da poco. Avevano prenotato un tavolo per una cena per 30 persone con un menù speciale visto che molti dei commensali erano celiaci. La prenotazione era arrivata nei giorni scorsi all'Antica trattoria Coan di via Cadorna a Cordignano (Treviso). Come racconta "Il Gazzettino di Treviso", domenica scorsa, 28 luglio, era tutto pronto per accogliere la tavolata. La chiamata era arrivata via telefono da un gruppo di presunti sportivi che si erano raccomandati di poter avere un menù per celiaci visto che molti dei commensali ne avrebbero avuto bisogno. A quel punto la titolare del locale ha chiesto alla persona che aveva chiamato un numero di telefono per potergli dare conferma dopo aver deciso il menù con il cuoco del locale.

Concordate le varie portate qualche ora dopo, tra i due c'era stata una seconda telefonata in cui il locale aveva ricevuto conferma della prenotazione. Le materie prime erano state acquistate, il cuoco aveva preparato i piatti per celiaci, tutto era pronto ma nessuno si è presentato. Quando la titolare ha cercato di capire cosa stesse accadendo, ha provato a chiamare il numero con cui aveva parlato nei giorni precedenti questo è sempre riusultato non raggiungibile.

Uno scherzo di cattivo gusto che, in questo caso, è sconfinato nel dolo visto che la trattoria aveva comunque preparato una cena con menù speciale per ben 30 persone.

Purtroppo, secondo quanto racconta la stampa locale, non sarebbe un caso isolato: episodi simili stanno diventando sempre più frequenti, denunciano i ristoratori.