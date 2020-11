Il treno deraglia, macchinista salvato da una balena (finta)

L'incredibile incidente in Olanda, nei pressi di Rotterdam. A salvare la vita del macchinista una installazione artistica, la statua di una balena, che ha impedito alla metropolitana di cadere per 10 metri

Salvato da una balena, o almeno, da una riproduzione dell'enorme regina degli abissi. Protagonista della vicenda una macchinista della metropolitana di Spijkenisse, vicino a Rotterdam, in Olanda, dove l'uomo è riuscito a sopravvivere al deragliamento del treno soltanto grazie a un’installazione artistica, la statua di una balena, situata nei pressi della stazione.

Il convoglio ha infatti sfondato una barriera alla fine dei binari poco prima della mezzanotte, ma invece di precipitare per 10 metri nell'acqua sottostante del fiume Mosa, è rimasto sospeso in equilibrio precario sulla grande scultura della coda di una balena alla stazione della metropolitana De Akkers. "Stiamo cercando di decidere come riportare giù il treno in modo attento e controllato", ha detto oggi un funzionario all'emittente nazionale olandese Nos.

L'autista, rimasto anonimo, è riuscito a scendere dal treno da solo. È stato portato in ospedale per un controllo e si ritiene che non abbia subito lesioni. La scultura, intitolata Whale Tails, è opera dell'architetto e artista Maarten Struijs, ed è stata eretta nelle acque alla fine dei binari della stazione nel 2002. "È lì da quasi 20 anni e ... in realtà ti aspetti che la plastica si polverizzi almeno un po’, ma per fortuna non è stato così", ha detto Struijs alla Nos, sorpreso che la statua abbia retto al colpo del treno. "Mi assicurerò di avere qualche foto", ha aggiunto. "Non avrei mai potuto immaginarla in quel modo."