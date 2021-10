"Assenteista e incompetente": genitori accusano la maestra, lei li denuncia e vince la causa

La donna, Miriam Riccardi, insegnava in una scuola di Treviso. Nel 2017 la denuncia dopo una lettera al dirigente scolastico e accuse via chat

Alla fine il giudice ha dato ragione a lei, la maestra accusata da un gruppo di genitori di “non sapere l’inglese”, oltre che di non essere abbastanza presente in classe. Miriam Riccardi ha ora ottenuto un risarcimento che ha deciso di devolvere alla scuola.

La vicenda, come spiega anche Treviso Today, era iniziata nel 2017, quando alcuni genitori avevano scritto alla preside della scuola primaria in cui Riccardi insegnava per lamentarsi del suo operato. Le stesse accuse erano state scritte anche in alcune chat WhatsApp, e la maestra aveva deciso di denunciare. Assistita dall’avvocato e dal sindacato Gilda si è rivolta al Giudice di Pace, dove i testimoni hanno parlato del lavoro svolto dalla donna ed è arrivata conferma del fatto che le assenza fossero dovuto a motivi di salute.

La maestra nel frattempo ha chiesto e ottenuto il trasferimento in un’altra scuola, e una volta ottenuta la sentenza “riabilitativa” ha scelto di devolvere il risarcimento a quelal vecchia: «In questo modo ha regalato un grande esempio educativo e di civiltà - ha detto l’avvocato della donna - Episodi di questo tipo dovrebbero però portare tutti a riflettere su quanta responsabilità ci sia dietro ad alcune azioni attuate con superficialità che possono produrre dei danni rilevanti ed ingiusti alle persone».

«L’intento della maestra - ha aggiunto Michela Gallina, coordinatrice provinciale della Gilda degli Insegnanti di Treviso- era principalmente accertare che le accuse fossero infondate e di conseguenza, dopo 40 anni di insegnamento, ripulire la propria immagine professionale. Non era interessata a speculare sulla vicenda, bensì a combattere la piaga sempre più frequente dei genitori che attaccano i docenti senza nemmeno preoccuparsi di verificare i fatti e dialogare con gli stessi».