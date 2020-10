La giovane donna scomparsa nei boschi è stata trovata sana e salva dopo 12 giorni

Le squadre di ricerca hanno portato a termine una missione che sembrava ormai impossibile: trovare Holly Suzanne Courtier e riportarla a casa sana e salva. Un mezzo miracolo. La donna di 38 anni di Woodland Hills, in California, era stata vista l'ultima volta nello Zion National Park, nello Utah, il 6 ottobre. Escursionista esperta, conosceva bene la zona ma qualcosa è andato storto.

Holly Suzanne Courtier è sana e salva

"Siamo felicissimi che sia stata ritrovata sana e salva oggi", ha detto in un comunicato la famiglia di Courtier. "Vorremmo ringraziare i ranger e le squadre di ricerca che la cercavano incessantemente giorno e notte e non hanno mai perso la speranza. Siamo anche molto grati agli innumerevoli volontari che sono stati generosi con il loro tempo, le loro risorse e il loro supporto. Non sarebbe stato possibile senza la rete di persone che si sono riunite spontaneamente". Anche la figlia adolescente era in prima linea nelle ricerche.

Lo sforzo di salvataggio è stato enorme e ha incluso i ranger del parco, l'ufficio dello sceriffo della contea e un pilota di droni. E' stata una segnalazione di un visitatore del parco nazionale a permettere di ritrovare Holly Suzanne: non è chiaro come sia sopravvissuta per quasi due settimane in mezzo alla natura. Recentemente aveva perso il lavoro come nanny a causa della pandemia di coronavirus, e stava viaggiando negli Statesn sul suo camper visitando i parchi nazionali. I vicini di casa Woodland Hills hanno detto alla CBS di Los Angeles di essere rimasti scioccati nel sentire cosa fosse successo e di essere felici che Courtier fosse tornata a casa.