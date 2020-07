"Mamma ho il Covid, aiutami": anziana si vede scucire 10mila euro, attenzione alla truffa

"Aiutami, ho il Covid e mi hanno ricoverato". Sono state grosso modo queste le parole che si è sentita rivolgere un'anziana di 75 anni da quella che credeva sua figlia. In realtà si trattava di un raggiro orchestrato al solo scopo di scucirle dei soldi. Una variante della truffa del finto avvocato che è costata alla vittima una somma piuttosto cospicua.

Stando al racconto della donna, classe 1945, una delle truffatrici, spacciandosi per sua figlia, l’ha chiamata dicendole di essere stata ricoverata all'ospedale San Martino di Genova poiché contagiata dal coronavirus e che pertanto necessitava urgentemente della somma di 200mila euro per pagare le spese derivanti da cure mediche particolari e specialistiche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La povera anziana si è lasciata ingannare e successivamente ha consegnato a una complice della truffatrice, giunta presso la sua abitazione e qualificatasi come incaricata dell'ospedale, denaro contante e monili in oro per un valore complessivo pari a 10mila euro. Una volta scoperto il raggiro, l’anziana ha denunciato l’episodio ai carabinieri della stazione Marassi, a Genova. Sarà compito loro dare un nome e un volto ai truffatori. Le indagini sono in corso.