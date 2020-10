Trump esce dall'ospedale: "Non abbiate paura del Covid", ma non è ancora fuori pericolo

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è pronto a lasciare l'ospedale in cui era stato ricoverato dopo aver contratto il nuovo coronavirus. A dare la notizia è il diretto interessato attraverso il suo profilo Twitter: "Oggi lascerò il grande Walter Reed Medical Center alle 6.30."Mi sento meglio di quanto mi sentissi 20 anni fa - ha aggiunto -Non abbiate paura del Covid. Non lasciate che domini la vostra vita".

L'uscita dall'ospedale di Trump dovrebbe avvenire dopo la mezzanotte italiana: "Abbiamo sviluppato, sotto l'amministrazione Trump, alcuni medicinali e conoscenze straordinarie", ha aggiunto. Secondo quanto riporta la Cnn, i consiglieri di Trump avrebbero chiesto al presidente di non lasciare l'ospedale, ma il medico del titolare della Casa Bianca ha confermato: "Lo rimandiamo a casa".

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

"Sebbene non sia completamente ancora fuori pericolo, io e il team abbia stabilito che tutte le valutazioni e, cosa più importante, il suo stato clinico autorizzano il ritorno a casa, dove sarà circondato da un'assistenza medica di livello mondiale 24 ore su 24". Lo ha detto il medico personale di Donald Trump, Dr. Sean Conley, confermando che il presidente sarà dimesso oggi dal Walter Reed. "Come ha twittato il presidente, lo rimandiamo a casa", ha detto ancora il medico riferendosi al fatto che Trump ha annunciato su Twitter le sue prossime dimissioni pochi minuti prima dell'atteso bollettino medico all'ospedale militare di Washington.

Trump esce dall'ospedale, il giallo del suv

Il comportamento che Donald Trump malato di Covid e ricoverato al Walter Reed sta preoccupando e dividendo i figli del presidente. Almeno a quanto rivela un giornalista di Vanity Fair che riporta quanto riferito da "due repubblicani informati" sui colloqui in corso in seno alla famiglia Trump. Secondo queste fonti Don jr si sarebbe preoccupato dopo aver visto le immagini del padre malato uscito dall'ospedale a bordo del Suv per salutare i fan.

"Ha detto che vorrebbe intervenire, ma Jared ed Ivanka continuano a dire a Trump che si sta comportando alla grande", riferiscono le fonti sottolineando come quindi Don non se la senta di "essere l'unico ad andare a lì a dirgli che si sta comportando da pazzo". I figli e consiglieri di Trump si trovano invece d'accordo nel considerare come un segnale preoccupante la pioggia di tweet di poche parole, tutte in maiuscolo, che Trump ha inviato questa mattina dall'ospedale.

Donald Trump se la prende con i media che "sono arrabbiati perché sono andato con i veicolo sicuro a dire grazie ai tanti sostenitori che stavano fuori dall'ospedale da ore, persino da giorni, per mostrare rispetto al loro presidente". "Se non l'avessi fatto - ha aggiunto - avrebbe detto che ero maleducato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.