Turista rifiutata perché napoletana: "Avevo anche già pagato la stanza"

Prenotazione rifiutata perché napoletana: un brutto episodio che riporta indietro di decenni la "tolleranza" tra Nord e Sud. A raccontare l'accaduto a NapoliToday è proprio Lucia Marsicano, archeologa e guida turistica, che si è vista negare il soggiorno in una nota località turistica del Friuli quando ha rivelato alla proprietaria della casa vacanze di essere napoletana.

"Avevo prenotato una casa via Airbnb in una località turistica del Nord-Est. Allego la mia descrizione e quella del mio compagno di viaggio scrivendo che siamo colleghi di Roma. La prenotazione viene accettata, procedo al pagamento e sembra tutto ok. Ad un certo punto però salta fuori che sono napoletana e il proprietario di casa mi chiede di cancellare la prenotazione. Vuole che lo faccia io per evitare problemi con l'host (probabilmente)".

