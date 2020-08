Turista perde portafogli con 5.370 euro, le viene restituito (con tutti i soldi): "Era incredula"

Ha dimenticato il borsello con più di 5 mila euro sul treno, ma grazie all'onestà e al senso civico di un giovane capotreno la disavventura di una turista di Nizza, a Palermo per trovare alcuni parenti, si è conclusa con il lieto fine.

Dopo essere arrivata all’aeroporto di Punta Raisi la donna, di 53 anni, ha preso un treno per raggiungere il capoluogo siciliano. È scesa poi alla stazione Notarbartolo senza però accorgersi, fino alla mattinata di ieri, di aver dimenticato a bordo del treno il suo borsello in pelle contenente, non solo i suoi documenti e le carte di credito, ma anche 5.370 euro in contanti.

La signora, forse demoralizzata e poco fiduciosa in merito alla possibilità di ritrovare quello che aveva perso, ha bloccato le carte di credito, senza tuttavia sporgere denuncia presso gli uffici di polizia. "Una circostanza quest’ultima che ha complicato non poco il lavoro della polizia ferroviaria che, pur venendo quasi subito in possesso del borsello smarrito, ha avuto non poche difficoltà per rintracciare la proprietaria - ammettono dalla questura -. Infatti il capotreno del convoglio Punta Raisi-Palermo, un ragazzo palermitano di 26 anni, a fine servizio, una volta arrivato alla stazione di Palermo centrale, dopo aver trovato il borsello sul treno, lo ha immediatamente consegnato agli agenti della Polfer. I poliziotti si sono attivati per contattare la signora indicata sui documenti rinvenuti, appurando tuttavia che non era stata sporta denuncia".

Sono stati necessari ulteriori e minuziosi accertamenti incrociando i dati reperibili su diverse banche dati, tra cui l’anagrafe comunale, per scoprire che la turista era sposata con un uomo originario di Palermo, da tempo non più residente in città. Da qui si è partiti per allargare le ricerche su eventuali parenti del marito, ancora residenti a Palermo, fino a rintracciare la cognata della turista che, tra l’altro, era proprio sua ospite.

"Grande è stata la sorpresa della fortunata signora quando le è stato comunicato che il borsello con tutto il suo contenuto era stato ritrovato - raccontano dalla questura -. Quando la turista francese si è presentata negli uffici della Polfer ha manifestato soddisfazione ed incredulità per l’insperato ritrovamento. La donna ha rivolto un caloroso apprezzamento per il lavoro svolto dalla polizia e ha espresso il desiderio di voler ringraziare personalmente il giovane dipendente di Trenitalia. Il ragazzo è stato invitato in Francia dalla signora e, come previsto dal codice civile, è stato anche ricompensato".