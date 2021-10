L'omicidio

/ Stati Uniti d'America

Si ferma nel suo vialetto per chiedere indicazioni: esce di casa e lo uccide

Il delitto è avvenuto in una piccola cittadina in Texas (Stati Uniti): la vittima, un ragazzo di 31 anni, si era fermata per chiedere indicazioni, quando è stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco