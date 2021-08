Va in hotel con il figlio di due anni, lo uccide e scappa: ricercato

La polizia della Catalogna indaga sulla morte di un bambino di due anni, trovato senza vita ieri in un hotel di Barcellona. Secondo le informazioni preliminari indicate dai media iberici, il padre del minore sarebbe stato ripreso da telecamere di sicurezza mentre fuggiva dall'hotel Concordia della città iberica ed è attualmente ricercato come presunto autore di un omicidio.

La radio Cadena Ser riporta che la madre del bambino aveva chiamato la polizia per avvertire che l'uomo - dal quale si stava separando - era andato via portando il piccolo con sé e dicendole che si sarebbe "pentita".

Gli agenti della Guardia Urbana di Barcellona hanno trovato il ragazzo all'interno della stanza 704, al settimo piano dell'hotel, privo di sensi e con la faccia violacea. Immediatamente sono state attivate quattro ambulanze del Sistema di Emergenza Sanitaria, che hanno cercato di rianimare il minore.

Investiguem el presumpte homicidi d'un nen a l'habitació d'un hotel a Sants-Montjuïc (Barcelona) https://t.co/B9bwVmyCXz pic.twitter.com/UY548sdKxM — Mossos (@mossos) August 25, 2021

Le immagini della videosorveglianza hanno ripreso l'uomo mentre percorreva il corridoio del suo piano d'albergo controllando che non ci fosse nessuno. Poi lo hanno ripreso mentre saltava oltre il recinto della piscina.