Uccide il marito versandogli addosso un secchio di acqua bollente e zucchero: "Credeva avesse abusato dei figli"

I fatti a Nestor, in Inghilterra. A un anno dall'omicidio la donna è stata condannata all'ergastolo e dovrà scontare almeno 12 anni in cella. Le accuse contro il compagno non sono mai state provate

Una donna di 59 anni, Corinna Smith, è stata condannata all'ergastolo per l'omicidio del marito avvenuto nella loro casa di Highfield Road, a Neston, in Inghilterra, il 14 luglio dello scorso anno. Stando a quanto emerso, la donna avrebbe agito per vendetta: era convinta che il compagno, Michael Baines, di 81 anni, avesse abusato dei suoi due figli quando erano bambini. Un'accusa che tuttavia non è stata dimostrata. Sarebbe stata la figlia della donna a confessare alla madre i presunti abusi subiti da lei e suo fratello quando erano piccoli. Sta di fatto che quel 14 luglio, in preda alla rabbia, la 59enne prese un secchio in giardino e lo riempì con una soluzione di zucchero e acqua bollente. Poi andò in camera da letto e versò il liquido addosso al marito che dormiva.

Secondo i pubblici ministeri, lo zucchero sarebbe stato aggiunto allo scopo di rendere "il liquido più viscoso, più denso e più appiccicoso" così da provocare danni maggiori, cosa che poi è effettivamente avvenuta. L'uomo venne portato in ospedale con ustioni sul 36% del corpo. Nonostante diversi intervenuti chirurgici si spense quasi un mese dopo, il 18 agosto dello scorso anno. I media d'oltremanica raccontano anche che nel 2007 la donna fu colpita da un terribile lutto: il figlio Craig si tolse la vita dopo essere finito in prigione per un'aggressione. Alla madre raccontò di essersela presa con un pedofilo che lo aveva molestato sessualmente. Corinna Smith dovrà scontare almeno 12 anni in carcere, poi potrà chiedere di beneficiare della libertà vigilata.