Uccide la moglie e viene incastrato dall'app contapassi: condannato a 16 anni

William Jeffrey West, un ex poliziotto statunitense, aveva simulato un incidente per nascondere l'omicidio della consorte: a tre anni dal delitto è arrivata la sentenza definitiva

Sedici anni di reclusione: questa la condanna inflitta ad un uomo di 47 anni, William Jeffrey West, che nel 2018 uccise la moglie Kathleen Dawn West in Alabama (Stati Uniti). La sentenza definitiva è stata emessa soltanto la scorsa settimana: secondo i giudici, il 47enne avrebbe simulato un incidente con l'intenzione di nascondere il delitto, ma ad incastrarlo è stato un'applicazione molto diffusa, quella che conta i passi che vengono fatti durante una giornata.

Come raccontano i media locali, questa è stata la prova regina contro il marito killer: 18 passi effettuati durante il lasso di tempo in cui l'uomo aveva dichiarato di essere nel letto. William Jeffrey West, ex ufficiale di polizia e investigatore è stato così condannato a 16 anni di carcere.

Il delitto risale al 12 gennaio 2018, quando il cadavere della donna venne ritrovato da un passante all'esterno della loro casa di Calera, con indosso un reggiseno. Il marito l'aveva colpita alla nuca con un bottiglia di vetro, ma alla polizia aveva raccontato che la moglie era caduta dopo essersi ubriacata. Ma ben presto gli investigatori hanno scoperto il movente del delitto: Kathleen era una madre e moglie impeccabile, ma come secondo lavoro faceva la camgirl.

La donna pubblicava online foto hot a pagamento, un mestiere che il marito ha iniziato a detestare: un tema ha poi generato diverse discussioni, fino all'omicidio. Alle forze dell'ordine l'uomo ha raccontato di essere andato a letto intorno alle ore 22.30, dicendo di aver scoperto della morte della moglie soltanto il giorno dopo. Eppure, tra le 23:03 e le 23:10, l'app contapassi dell'iPhone ha registrato 18 'movimenti', proprio nel lasso di tempo in cui Kat è stata uccisa.