Attira la compagna di classe nel bosco e la uccide con 114 coltellate: 14enne rischia l'ergastolo

Aiden Fucci, di 14 anni, è stato incriminato per l'omicidio della 13enne Tristyn Bailey, avvenuto in un bosco della Florida, negli Stati Uniti. Ai suoi amici che "voleva uccidere qualcuno portandolo nel bosco per accoltellarlo"

Un ragazzo di 14 anni, Aiden Fucci è stato incriminato per l'omicidio di una ragazza di 13 anni, Tristyn Bailey, che è stata ritrovata uccisa da 114 coltellate in un bosco della Florida, negli Stati Uniti. A ricostruire la dinamica del delitto, avvenuto nelle scorse settimane, è stato il procuratore R.J, Larizza che ha incriminato Fucci come un adulto per "l'omicidio premeditato" della compagna di classe.

"La premeditazione è evidente certamente dal numero delle ferite da taglio che la ragazza ha subito", ha detto il procuratore a UsaToday, sottolineando che "almeno 49 di queste ferite erano alle mani, alle braccia, alla testa", a dimostrare che la ragazza ha tentato di difendersi.

Larizza ha detto che Fucci nei giorni precedenti all'assassinio di Bailey aveva detto ai suoi amici che "voleva uccidere qualcuno portandolo nel bosco per accoltellarlo". E il corpo mutilato di Bailey è stato trovato in un bosco a meno di mezzo miglio dalla casa di Fucci otto ore dopo che i genitori avevano denunciato la sua scomparsa.

"Non ho nessun piacere ad incriminare un 14enne come un adulto per omicidio di primo grado", ha detto ancora il procuratore sottolineando che gli inquirenti hanno recuperato prove schiaccianti contro il ragazzo, compresa la sospetta arma del delitto e tracce del Dna di Bailey sulle scarpe e la maglietta di Fucci.

"E' stata una decisione triste, ma è per noi chiaro che visto quello è successo incriminarlo come un adulto non solo era la cosa più appropriata ma anche l'unica scelta che avevamo", ha concluso il procuratore che potrà chiedere l'ergastolo per il 14enne ma non la pena di morte perché minorenne.