Punta la pistola contro l'amica e la uccide: ''L'ho sempre fatto, non era mai partito un colpo''

''L'ho sempre fatto, non era mai successo'': si è giustifica così un ragazzo di 24 anni, Spencer Chase Pruitt, che per ''errore'' ha ucciso l'amica 19enne Victoria “Tori” Lynn Busch a Panama Beach City, in Florida, negli Stati Uniti. La tragedia è avvenuta mentre i due si trovavano a casa di amici: il 24enne, per gioco, ha puntato l'arma contro la ragazza e ha premuto il grilletto, colpendola al collo.

I soccorsi sono stati chiamati immediatamente ma, come riporta People, per Tori non c'è stato nulla da fare: quando i paramedici sono arrivati in casa la ragazza era già morta. La polizia, giunta sul posto, ha subito fermato il ragazzo che aveva premuto il grilletto, che si è giustificato dicendo: ''Era un gioco, l'ho fatto molte altre volte e non era mai successo che partisse un colpo''.

Una motivazione che cero non ha convinto gli agenti, che lo hanno ammanettato e portato in carcere, dove resterà in attesa del processo a suo carico. Intanto gli amici di Victoria hanno organizzato una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare la famiglia nelle spese per i funerali.