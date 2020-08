Si sveglia dal coma e scopre di essere l'unico della famiglia sopravvissuto al coronavirus

Scott Miller ha 43 anni e vive ad Edimburgo, in Scozia. Ha combattuto per settimane contro il coronavirus e, dopo il ricovero in terapia intensiva, si è svegliato e ha scoperto di essere l'unico della sua famiglia sopravvissuto al Covid-19. La mamma di Scott e il compagno della donna sono morti mentre lui era in coma farmacologico.

Sua madre Norma, 76enne risultata positiva al virus dopo una caduta in casa e il trasporto in ospedale, è morta nello stesso nosocomio in cui era ricoverato il figlio. Anche il compagno di Norma, che abitava con Scott e la madre, è morto a 69 anni dopo aver contratto il coronavirus.

Dopo aver trascorso alcune settimane in terapia intensiva, ora l'uomo è guarito e sta bene. "Quando mi sono svegliato ho provato una strana sensazione, come se fosse successo qualcosa a mia madre - dice in un'intervista alla Bbc -. Quando l'infermiere mi ha informato della situazione sono rimasto scioccato. E' stato molto difficile. E' incredibile che il virus si sia portato via due persone che facevano parte della mia vita quotidiana".

Oggi Scott lancia un messaggio chiaro a chi sottovaluta l'epidemia: "La gente deve capire che il virus può uccidere, non credo che le persone lo stiano davvero prendendo sul serio. Non ne siamo ancora fuori. Dobbiamo stare attenti".