L'uomo che vuole diventare un alieno e si è fatto staccare il naso

Ha un solo obiettivo nella vita e a giudicare da come ha trasformato il suo corpo sembra ci stia decisamente riuscendo. Anthony Loffredo, un 32enne francese, ha deciso di diventare un “alieno nero”. Per farlo si è sottoposto a una serie di interventi chirurgici spostandosi anche in altre nazioni dove era possibile farlo. Per esempio si è recato in Spagna per farsi asportare il naso. Lì è legale e per questo l'uomo si è sottoposto a un'operazione chirurgica nel paese iberico. In realtà questo è solo l'ultimo intervento a cui si è sottoposto. Prima aveva tagliato il labbro superiore per farlo diventare della forma che desiderava. Poi ha tagliato la lingua facendola diventare biforcuta. Ha infine completato “l'opera” con dei piercing e tatuandosi interamente il corpo, compresi i bulbi oculari, di nero.

Sostituire la pelle con il metallo

Ma si tratterebbe solo di un passaggio intermedio. In realtà il suo obiettivo è sostituire completamente la sua pelle con del metallo. E non solo. Vuole modificare anche le braccia, le gambe, le dita e la parte posteriore della testa. Al momento le ultime operazioni non sono state senza conseguenze. Il “ritocco” alla lingua gli sta provocando dei seri problemi perché non riesce più a parlare. La sua trasformazione è in ogni caso documentato attraverso un progetto su Instagram. Si chiama The Black Alien e raccoglie un seguito di appassionato non indifferente.

La passione per le mutazioni

“Fin da piccolo mi sono appassionato alle mutazioni e trasformazioni del corpo umano. Mi sono reso conto che non stavo vivendo la mia vita come volevo. Ho fermato tutto a 24 anni e sono partito per l'Australia. Adoro mettermi nei panni di un personaggio spaventoso. Spesso mi piazzo da qualche parte e recito un ruolo, soprattutto di notte nelle strade buio. Esploro il contrasto tra il ruolo che interpreto e me stesso” ha dichiarato l'uomo. L'obiettivo di Loffredo è infatti proprio quello di rendersi quanto più spaventoso possibile. Stando a quanto raccontato anche sui social ha sempre fatto parte della sua natura voler essere spaventoso e provare a vedere la reazione delle persone quando lo incontrano.

Il rapporto con i follower

Le sue motivazioni le spiega ai fan attraverso delle dirette su Instagram. Nell'ultima si è notata proprio la sua difficoltà a parlare a causa delle ultime operazioni che definire invasive è poco. Alle persone che gli hanno fatto delle domande ha anche spiegato che non ha problemi ad attrarre l'altro sesso. Anzi, sembra che le operazioni a cui si è sottoposto lo facciano sentire maggiormente a proprio agio con il suo corpo. È questo quello che ha sempre desiderato essere e per questo non perde occasione per ringraziare i chirurghi che l'hanno supportato in questo suo intento. “Grazie a te posso camminare a testa alta” ha confessato a uno di loro ringraziandolo pubblicamente sempre sul suo account Instagram.