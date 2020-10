L'uomo sposato da 30 anni che non ha mai fatto sesso con la moglie

È possibile vivere 30 anni con la propria moglie senza mai fare sesso con lei. Sembrerebbe proprio di sì. A testimoniarlo è la rubrica di Coleen Nolan sul Mirror. L'esperta accoglie le testimonianze riguardanti il sesso da parte dei lettori del giornale inglese e dà loro dei consigli utili. L'ultima lettera pubblicata ha dell'incredibile. Un uomo le ha scritto raccontandogli la sua storia e i problemi di coppia che ha con la moglie. Non fatevi ingannare, però, non si tratta dei soliti problemi coniugali che ogni coppia si trova ad affrontare, anche sotto le lenzuola. L'uomo ha spiegato all'esperta che, pur essendo sposato da 30 anni, non ha mai fatto sesso con la moglie. Un caso forse più unico che raro del quale ha provato a spiegare le motivazioni. Secondo quanto scritto alla Nolan, la moglie non ha mai voluto che lui lo toccasse. Per anni ha provato ad avvicinarsi a lei, a stendersi a letto cercando di parlarle e provando a convincerla. Ma niente. Non c'è mai stato verso. Secondo l'uomo, sua moglie non ha mai avuto alcun interesse per il sesso.

L'incontro con un'altra donna

Una situazione snervante per certi versi che ha sempre sottoposto l'uomo a un grande stress. Fino a quando non ha incontrato un'altra donna. Con lei è nata subito un'intesa e, dopo poche occasioni di incontro, i due sono finiti a letto insieme. Nonostante si sentisse in colpa perché stava tradendo la moglie, era deciso ad andare fino in fondo ma purtroppo in quel momento si è verificato un altro inconveniente: non è riuscito ad avere un'erezione. Una situazione comune per qualsiasi uomo ma nel suo caso, con la sua storia, è stato vissuto come un dramma. La donna ha provato a parlarne con lui, è stata comprensiva e ha provato ad aspettarlo. Purtroppo, però, i motivi di quella défaillance non erano dovuti a un blocco psicologico. L'uomo ha scoperto di avere un cancro alla prostata e per questo motivo stava subendo anche dei problemi di disfunzione erettile.

Aggiunto il danno alla beffa

La cura per provare a bloccare il tumore prevede anche un trattamento a base ormonale ed è in questo caso che al danno si aggiunge anche la beffa. A causa degli ormoni, le dimensioni del suo pene si sono anche ridotte. Dovrà andare avanti per altri 12 mesi con questo trattamento che sente ledere alla sua mascolinità per le conseguenze che porta. Non gli resta che attendere questi mesi di cura, provare a superare questa ulteriore prova e poi cercare di trovare la propria stabilità. Almeno è quello che chiede nella lettera, facendo anche una domanda straziante: “Sono destinato a non essere mai amato da una donna?”. Per quanto possibile, l'esperta ha risposto all'uomo provando a spiegare le motivazioni alla base dei suoi problemi. Secondo Coleen, le difficoltà con sua moglie sono un problema di fiducia. A suo avviso se per 30 anni si è stati sposati con una persona e non si è mai fatto sesso vuol dire che non si è mai instaurato un rapporto di fiducia. All'uomo poi raccomanda di continuare a cercare la sua felicità perché non è mai troppo tardi per trovarla anche con una persona e di pensare seriamente ai motivi che lo tengono legato a sua moglie.