Il medico che chiede in sposo un infermiere durante la vaccinazione per Covid-19

Può un gesto di responsabilità trasformarsi in uno dei momenti più belli della propria vita? A giudicare dalla storia che arriva dal Sud Dakota sembrerebbe proprio di sì. Protagonisti un medico e un infermiere che hanno trasformato il giorno della vaccinazione alla Covid 19 in un momento che ricorderanno per sempre. E non perché la vaccinazione potrebbe essere il primo passo per la soluzione di una pandemia mondiale, ma per qualcosa di più privato. Lo scorso 23 dicembre il medico Robby Vargas-Cortes ha trovato un modo molto originale di chiedere al suo fidanzato di sposarlo. Doveva sottoporsi, come tutti gli operatori sanitari negli Stati Uniti, alla vaccinazione contro il virus e ha deciso di utilizzare questa circostanza per una sorpresa al suo amato.

La sorpresa

Ha voluto che a somministrargli la dose del vaccino fosse il fidanzato, l'infermiere Eric Vanderlee. Aveva una sorpresa in serbo per lui. L'uomo lo ha preparato come se fosse un paziente qualunque. Quando però gli ha alzato la manica della maglia ha scoperto una cosa bellissima. L'uomo aveva legato al braccio l'anello con il quale gli ha chiesto di sposarlo. “Volevo che fosse una sorpresa”, ha detto Vargas-Cortes alla Cnn. E come non essere sorpresi da un gesto del genere. L'infermiere inizialmente non aveva nemmeno capito di cosa si trattasse. Pensava fosse uno scherzo. Una sorta di segno che l'uomo si era fatto sul braccio per prenderlo in giro durante la vaccinazione. Invece le sue intenzioni erano molto serie e la sua sorpresa è riuscita al meglio.

Il video virale

Il suo gesto è stato catturato in un video da alcuni colleghi del Sanford Canton-Inwood Medical Center che hanno assistito alla scena. Immagini in cui si vede tutta la commozione della coppia e che sono diventate virali in poche ore. Attualmente il video ha ricevuto, solo su Facebook, oltre 6.700 mi piace. È arrivato inoltre alle redazioni dei più importanti giornali nazionali americani. Come il New York Times che ha intervistato l'infermiere promesso sposo. La Covid non è stata per nulla facile nemmeno per la nuova coppia di promessi sposi. L'infermiere ha perso il nonno di 86 anni a novembre proprio a causa del Coronavirus. “Non aveva problemi e all'improvviso se n'è andato” ha dichiarato la donna. La scelta del futuro marito di chiederle di sposarla in questo modo ha però “appena portato una nuova ondata di gioia”, ha detto Vanderlee al Times.