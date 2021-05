L'unico Paese che ha vaccinato il 100 per cento degli adulti (tutti con AstraZeneca)

Nauru non ha registrato nemmeno un caso di coronavirus da inizio emergenza. Nel giro di un mese circa, 7.392 persone hanno ricevuto una prima dose, compresi i cittadini stranieri che ci vivono. Ma il governo invita tutti a non abbassare l'attenzione

Nauru, piccola isola dell'Oceano Pacifico, ha uno speciale record mondiale nelle vaccinazioni contro il Covid-19. Tutta la popolazione adulta ha ricevuto una prima dose. Nauru non ha registrato nemmeno un caso di coronavirus da inizio emergenza. Nel giro di un mese circa, 7.392 persone hanno ricevuto una prima dose, compresi i cittadini stranieri.

Nauru vaccina tutti con AstraZeneca

Il governo locale ha ricevuto dosi di vaccino AstraZeneca attraverso il programma Covax, il sistema di condivisione del vaccino anti-Covid organizzato dall'Organizzazione mondiale della sanità. La campagna di vaccinazione di quattro settimane "ha superato le aspettative", esulta la National Coronavirus Taskforce governativa, che si dice "estremamente soddisfatta per questo risultato, un record mondiale" e ringrazia tutti "per aver svolto la loro parte per mantenere Nauru Covid free e al sicuro", si legge in una nota.

Il presidente della task force Kieren Keke ha detto che Nauru è stata fortunata ad avere dosi di vaccino sufficienti per coprire tutta la sua popolazione adulta, ma "non c'è spazio per l'autocompiacimento": il sistema di test e tamponi resta in vigore per garantire che il Sars-CoV-2 resti lontano dall'isola.

"Con ogni viaggiatore in arrivo, il rischio che il coronavirus entri a Nauru rimane e gli eventi recenti in PNG, Fiji e India hanno dimostrato quanto velocemente la situazione può cambiare", ha detto. Nauru ha ricevuto dosi di vaccino AstraZeneca come parte del programma globale Covax volto a potenziare l'immunizzazione nelle nazioni più povere. Nauru è considerata la repubblica indipendente più piccola del mondo, sia per abitanti, sia per superficie, in quanto esistono stati più piccoli (la Città del Vaticano e il Principato di Monaco) che non hanno istituzioni repubblicane.