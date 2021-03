Non partono gli sms, saltano gli appuntamenti per il vaccino. Caos in Lombardia

In diversi centri vaccinali si è dovuti ricorrere alle telefonate dell'ultimo minuto per convocare altri candidati a ricevere il farmaco anti Covid. Colpa di una falla nel software. L'Assessore Letizia Moratti: "Inaccettabile"

Prenotazioni mai arrivate a centinaia di persone che, invece, erano attese dai sanitari nei vari centri. E così si è dovuti ricorrere alle telefonate dell'ultimo minuto per convocare altri candidati al vaccino anti Covid, per non sprecare le dosi e soprattutto la giornata di vaccinazioni. Alla fine si è potuto vaccinare, ma inevitabili sono fioccate le polemiche.

I disguidi sono avvenuti negli hub di Como, Cremona e Monza. Nel centro vaccinale di Cremona si sono presentate meno di 100 persone, a fronte delle 600 attese per la somministrazione del vaccino anti-Covid. A causa di un errore sul sistema di prenotazioni, l'hub, capace di accogliere a regime fino a 1.200 persone, è rimasto deserto. L'Asst di Cremona ha quindi iniziato a chiamare i sindaci di Cremona e dei Comuni vicini per farsi inviare la lista di persone da contattare, previste dal Piano vaccinale e quindi gli over 80, gli insegnanti, il personale delle forze ordine, sanitari ed extra ospedalieri, in modo da non sprecare le dosi. In poche ore però, complici anche i social, diverse persone si sono riversate all'hub, sperando di ottenere una dose.

L'Asst ha dovuto quindi invitare le persone ad aspettare di essere chiamate e di non presentarsi di loro spontanea volontà. "Grazie ai cittadini che hanno risposto all'appello - ha detto l'Asst - Nel ringraziare i cittadini che hanno risposto all'appello di questa mattina, gli slot vaccinali disponibili presso l'hub di Cremona Fiere per la giornata odierna sono esauriti. Vi chiediamo di non presentarvi più spontaneamente nella sede vaccinale".

Sms mai inviati e i centri vaccinali restano semi deserti: il caso in Lombardia

Poi si sono diffuse le notizie anche su altre località con lo stesso problema: a Monza, Como e Lecco, in particolare, il disguido ha creato un "vuoto" di centinaia di appuntamenti mancati, appartenenti in questo caso più che altro al personale scolastico. Persone attese ma che non avevano ricevuto la conferma dell'appuntamento e dunque non si erano presentate. All'Asst Lariana erano pronte 700 dosi ma si sono presentati in 16: l'ospedale Sant'Anna ha quindi spulciato l'elenco degli aventi diritto riuscendo a vaccinare circa 300 persone con AstraZeneca.

A Monza, all'Ospedale Vecchio, sabato mattina nessuno si era presentato per ricevere le 400 dosi di AstraZeneca pronte per il personale della scuola. Si è provveduto a contattare le liste relative ad asili, protezione civile e volontari Auser e sono stati anche accolti gli insegnanti che, saputo del disguido, si sono presentati spontaneamente per farsi vaccinare. All'Ospedale Nuovo invece nessun disguido: le inoculazioni di 900 dosi sono partite e andate avanti secondo gli appuntamenti prefissati.

Se sul fronte dei vaccini il problema è stato quindi risolto con le chiamate d'emergenza, su quello politico la bagarre è stata inevitabile. E in sareta sonoa arrivate anche le parole dell'assessora al Welfare e vice presidente della giunta lombarda, Letizia Moratti, che ha commentato la vicenda sul suo profilo Twitter: "L’inadeguatezza di Aria Lombardia incapace di gestire le prenotazioni in modo decente rallenta lo sforzo comune per vaccinare. È inaccettabile! Grazie agli operatori che si prodigano vaccinando comunque 30 mila persone al giorno e grazie ai cittadini lombardi per la pazienza". Parole inequivocabili che pesano come un macigno. E che confermano la linea già intrapresa dalla Regione: abbandonare il sistema messo a punto da Aria e passare a un altro, di Poste Italiane".

L’inadeguatezza di @AriaLombardia incapace di gestire le prenotazioni in modo decente rallenta lo sforzo comune per #vaccinare. È inaccettabile! Grazie agli operatori che si prodigano vaccinando cmq 30mila persone al giorno e grazie ai cittadini lombardi per la pazienza. — Letizia Moratti (@LetiziaMoratti) March 20, 2021