Maria, 105 anni, e il vaccino anti covid dopo due guerre, i campi di concentramento e la spagnola

Di battaglie ne ha combattute tante nella sua vita. E anche questa volta, come sempre, ha deciso di non tirarsi indietro. È la storia, e l'esempio, di nonna Maria, 105 anni, che nelle scorse ore ha deciso di vaccinarsi contro il coronavirus nonostante un'iniziale diffidenza.

A raccontare la sua vicenda è il Policlinico, dove l'anziana si trova ricoverata da qualche tempo per problemi di salute. "Maria, 105 anni, ha deciso di dire sì al vaccino. Nata nel 1916, questa brillante signora ha ricevuto la sua prima dose al secondo piano del Padiglione Granelli, nel reparto in cui è ricoverata, nonostante qualche piccolo timore iniziale e lo stupore nel vedere tante persone attorno a lei", hanno spiegato dalla struttura di via Francesco Sforza.

Ad accompagnare nonna Maria in questo giorno speciale sono state Anna Fracanzani, direttore di reparto, Michaela Corso, caposala e Flaminia Gentiloni, coordinatore del team vaccinale, impegnato non solo negli hub ma anche nelle corsie ospedaliere.

"Si appresta a vincere l’ennesima battaglia in una vita tutta da raccontare", hanno proseguito dall'ospedale. E in effetti in 105 anni di "avventure" Maria ne ha vissute: è "passata dalle due guerre mondiali alla diffusione della spagnola, ha provato sulla sua pelle l’orrore dei campi di concentramento, dove è stata deportata. Ha deciso quindi di affrontare l’emergenza covid 19 con la stessa forza di volontà con la quale ha superato gli ostacoli incontrati in tutti questi anni, mostrandosi - hanno sottolineato dal Policlinico - come esempio per le nuove generazioni".

"Maria è ricoverata nel nostro ospedale da tempo - hanno concluso dalla struttura - ma, non appena le condizioni cliniche lo hanno permesso, ha deciso di non tirarsi indietro e di aderire alla campagna vaccinale".