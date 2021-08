"Qui presto faremo i vaccini anti cancro"

Özlem Türeci e Ug?ur Sahin sono due scienziati e ricercatori turco-tedeschi. Sono una coppia nel lavoro come nella vita. Dal 2008 sono a capo di BioNTech, la piccola compagnia tedesca di ricerca medica dove è stato compiuto il primo passo nella lotta al covid con l'annuncio, il 9 novembre del 2020, del vaccino sviluppato nei laboratori di Magonza, poi prodotto insieme a Pfizer ed efficace al 95% contro il Covid-19. Il settimanale Sette del Corriere della Sera è entrato nei laboratori BioNTech, dove 400 persone lavorano h24 per produrre milioni di dosi a settimana. Dosi di vaccino che hanno salvato e salveranno vite umane.

La coppia che ha fondato BioNTech: "Presto faremo i vaccini anti cancro"

Figli di immigrati turchi, i due scienziati si sono sposati nel 2002, dopo aver preso il dottorato con dissertazioni sul cancro e sul sistema immunitario e aver fondato anche una società per sviluppare nuovi trattamenti contro i tumori allo stomaco e all'esofago. "Assurti nell'arco di una notte allo status di pop star mondiali, Özlem Türeci e Ug?ur Sahin erano stati fin lì considerati dei simpatici visionari da un establishment medico che in gran parte guardava con scetticismo alle loro intuizioni e ricerche pionieristiche", scrive Paolo Valentino su Sette.

"Il salto del valore di mercato di BioNTech ha infatti messo Türeci e Sahin nella top ten dei tedeschi più ricchi, ma i profitti ricavati dal vaccino vengono soprattutto usati per nuovi investimenti o per cederlo a prezzi accessibili ai Paesi a basso reddito".

Gli studi nei loro laboratori non si sono mai fermati e ora l'obiettivo è quello di perfezionare la tecnologia RNA messaggero utilizzata per il vaccino Pfizer-BioNTech. Ma le "sfide" della scienza non finiscono mai. Ora i due scienziati lavorano alla produzione di vaccini anti cancro. "A giugno abbiamo inoculato al primo paziente una dose - raccontano - che ha l'obiettivo di provocare una risposta immunitaria contro il melanoma. È un brevetto interamente posseduto da BioNTech".