Vaccino AstraZeneca, qual è il rapporto tra rischi e benefici

Qual è il rapporto tra rischi e benefici del vaccino AstraZeneca dopo il verdetto dell'Agenzia Europea del Farmaco (Ema) di ieri? A spiegare quale sia il possibile collegamento tra la trombosi del seno cerebrale, i coaguli del sangue con piastrine basse e la somministrazione di Vaxzevria è oggi il Corriere della Sera. "Gli «eventi avversi» nel rapporto di Ema sono stati descritti come un effetto collaterale «molto raro» che dovrà essere menzionato nel foglietto illustrativo e su cui il personale sanitario e i riceventi dovranno essere informati. L’Oms ha definito il legame «plausibile, ma non con fermato»".

L'incidenza nella popolazione è comunque molto bassa: "L’Ema ha parlato di un caso ogni 100 mila persone, specificando che il numero «varia moltoaseconda della qualità del sistema di segnalazione degli Stati membri e della qualità dei casi identificati». Inoltre, all’inizio delle campagne vaccinali, in alcuni Paesi si era scelto di vaccinare con AstraZeneca solo alcune categorie e questa variabile può aver alterato il rapporto di incidenza. Al 4 aprile, il database europeo sulla sicurezza dei farmaci aveva ricevuto un totale di 222 segnalazioni su 34 milioni di persone vaccinate". E quindi il rapporto rischi-benefici è "a favore del vaccino di AstraZeneca, anche perché la malattia da Covid-19 aumenta di per sé notevolmente la possibilità di trombosi".

Il quotidiano spiega che "i casi si sono registrati soprattutto tra giovani donne adulte (sottoi55-60 anni), ma Ema ha sottolineato ieri che «l’età, il sesso o la precedente storia medica di disturbi della coagulazione non sono fattori di rischio, poiché gli eventi rari si osservano in tutte le età e in uomini e donne», anche se l’Agenzia si è riservata, in futuro, di precisare altre indicazioni". Ma "non esistono elementi per dirlo, se non un dato puramente numerico che dipende dal tipo di popolazione vaccinata. Anche la gravidanza o i contraccettivi orali non sono attualmente considerati fattori di rischio discriminanti". Infine, la domanda che tutti si fanno: si può utilizzare un altro vaccino per la seconda dose?