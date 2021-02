La città dove se fai il vaccino ti regalano una birra 

Movida e lotta all'epidemia di coronavirus: per portare i vaccini nei luoghi frequentati dai giovani a Tel Aviv, in Israele, si organizzano dei veri e propri 'Vaccine Bar' in cui al bancone viene regalata una birra dopo la somministrazione del siero anti-covid.

Come racconta Sky News, all'iniziativa stanno partecipando sette locali della città, con le vaccinazioni che avvengono su appuntamento fino a mezzanotte mentre il calendario viene reso noto via social.

Intanto il ministro della Sanità Yuli Edelstein ha chiarito che ''non c'è e non ci sarà in futuro l'obbligo di vaccinazione in Israele. Non ci saranno sanzioni personali per chi non si vaccina": Rimane comunque il rischio di finire in prigione per chi cercherà di falsificare il Green Pass, la certificazione che testimonia la doppia immunizzazione, che si può ottenere dal ministero della Sanità tramite un'app o dalla cassa mutua che ha gestito la vaccinazione.