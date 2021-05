"Ti vaccineresti per un milione di euro?": la lotteria negli Stati Uniti

“Ti vaccineresti per un milione di euro”? Suona più o meno così l’originale campagna per incentivare le vaccinazioni anti-Covid promosso dal governatore dell'Ohio Mike DeWine. Si chiama ‘Vax-a-Million’ ed è solo una delle tante iniziative che in America stanno spopolando per invogliare i cittadini a sottoporsi alla vaccinazione e debellare il virus. Cinque premi in denaro di un milione di dollari per cinque vincitori, unico requisito essere stati vaccinati con uno dei vaccini a disposizione: con il monodose Johnson & Johnson o con la prima dose dei vaccini Pfizer o Moderna che invece in totale prevedono due dosi per raggiungere la piena immunizzazione.

Questa è la campagna lanciata per gli over 18, ma sono previsti premi anche per i minorenni. Per i ragazzi dai 12 ai 17 anni si terranno estrazioni separate, tra i premi una borsa di studio universitaria. Vincite allettanti che hanno raggiunto lo scopo. La lotteria ha portato a un aumento del 94% delle vaccinazioni tra le persone di età compresa tra 16 e 17 anni mentre in generale ha contribuito ad aumentare il tasso di vaccinazione contro il Covid-19 dell'Ohio del 45%.

I primi vincitori della lotteria

I primi vincitori sono: Abbigail Bugenske di Silverton che porta a casa un milione di euro e Joseph Costello di Englewood che ha vinto una borsa di studio della durata di quattro anni per un'università pubblica dell'Ohio, un premio che include tasse scolastiche, vitto, alloggio e libri. Un’istruzione assicurata e a costo zero per la famiglia del ragazzo.

Altri quattro vincitori del premio da un milione di dollari e quattro vincitori di borse di studio universitarie saranno annunciati ogni mercoledì per le prossime quattro settimane. In totale più di due milioni e 700mila adulti si sono registrati per partecipare, mentre sono stati 100mila gli under 18 partecipanti. Ovviamente l’iniziativa è stata accompagnata da critiche. “So che qualcuno potrebbe dire: 'DeWine, sei pazzo! Questa tua idea di disegno da un milione di dollari è uno spreco di denaro ' - ha spiegato il governatore quando ha annunciato l'incentivo - ma con il vaccino ora prontamente disponibile, il vero spreco "è una vita persa per Covid-19". Sulla scia di quanto fatto nell’Ohio anche gli Stati di New York, Maryland e Oregon hanno annunciato lotterie riservate esclusivamente a chi si è sottoposto alla vaccinazione anti Covid-19.

In Colorado ad esempio anche il governatore Jared Polis ha lanciato l’iniziativa che prevede una lotteria settimanale per cinque residenti per concorrere al premio di 1 milione di dollari. Nel New Jersey i residenti over 21 possono ottenere una birra gratis dopo aver ricevuto la prima vaccinazione. Nel Maine i residenti che ricevono il primo vaccino prima della fine di maggio possono scegliere tra diversi premi per svolgere attività all’aperto: licenze di pesca o caccia o pass giornalieri per i parchi statali. Tutto utilizzando i fondi di soccorso per il coronavirus del governo federale. Il presidente Joe Biden ha fissato l'obiettivo di far vaccinare il 70% degli americani con almeno una dose di vaccino anti Covid-19 entro il 4 luglio e gli Stati si stanno attrezzando.