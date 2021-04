Oggi arriva il vaccino di J&J in Italia ma gli Stati Unito ora lo sospendono

Le agenzie sanitarie federali statunitensi Cdc e Fda hanno chiesto una immediata pausa nell'uso del vaccino contro il coronavirus prodotto da Johnson & Johnson dopo che sei casi di coagulazione del sangue si sono verificati negli Stati Uniti dopo la vaccinazione con il nuovo siero monodose. Una rara forma di coagulazione del sangue si sarebbe sviluppata dopo circa due settimane dalla vaccinazione.

Tutti e sei i casi di trombosi coinvolgono donne di età compresa tra i 18 ei 48 anni. Una donna è morta e una seconda donna in Nebraska è stata ricoverata in condizioni critiche.

Sono quasi sette milioni le persone che negli Stati Uniti hanno ricevuto ad oggi una iniezione del vaccino sviluppato da Johnson & Johnson secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention. Oggi è prevista una conferenza stampa della Fda e dei Cdc.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.

Da oggi quindi i centri vaccinali gestiti dal governo federale interromperanno l'uso del vaccino, mentre la misura viene presentata come una raccomandazione per le autorità sanitarie che fanno capo ai singoli stati americani. Le autorità federali, comunque, si aspettano che la loro dichiarazione sia intesa come un forte sollecitazione affinché la pausa nelle somministrazioni possa permettere a Fda e ai Cdc per esaminare i possibili legami tra il vaccino e questi episodi di trombosi.

Gli scienziati della Food and Drug Administration e dei CDC esamineranno i possibili collegamenti tra il vaccino e il disturbo e determineranno se la FDA debba continuare ad autorizzare l'uso del vaccino per tutti gli adulti o limitare l'autorizzazione.

Until that process is complete, we are recommending this pause. This is important to ensure that the health care provider community is aware of the potential for these adverse events and can plan due to the unique treatment required with this type of blood clot.