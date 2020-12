"Con il vaccino l'Italia sarà sicura entro ottobre 2021"

Il pronostico di Sandra Zampa in un'intervista a La Stampa: "Dobbiamo arrivare a coprire il 70 per cento della popolazione"

Il via libera al vaccino dell'Agenzia europea del farmaco è "finalmente una bella notizia", l'Italia è "pronta" e si partirà dal 27 dicembre, quando verranno consegnate le prime dosi. Sandra Zampa sembra tranquilla, nonostante la notizia della variante inglese del virus, la sottosegretaria alla Salute spiega a La Stampa che il nuovo ceppo non dovrebbe influire sul piano di vaccinazioni, che partirà da operatori sanitarie Rsa. "Dal giorno dopo la consegna del vaccino, il 27 dicembre, siamo pronti a partire. Dovremmo iniziare tutti lo stesso giorno in Europa, un'iniziativa con un'alta valenza simbolica ovviamente che il nostro ministro ha fortemente voluto e per la quale si è speso".

"Per essere in sicurezza - continua - la copertura deve arrivare attorno al 70 per cento della popolazione. Parliamo di ottobre se tutto va bene, ma proprio bene. Ma quando saremo a 15-20 milioni di vaccinati saremo già a un livello importante che permetterà di dare più ossigeno al paese. L'Italia ha opzionato 202 milioni di dosi, complessivamente. Il piano è stato messo a punto, si parte ovviamente dagli operatori della sanità - medici e infermieri in testa - e poi Rsa".

Non sarà obbligatorio. "Al momento rendere obbligatorio il vaccino probabilmente rafforzerebbe i dubbi di chi è incerto. È sconsigliabile partire con l'obbligo. Meglio spiegare alle persone cos'è il vaccino, come è stato fatto. Ribadire che la fretta non ha messo in discussione la sicurezza, che si è andati veloci perché si è investito tantissimo. Nessuna delle fasi di sperimentazione è stata saltata. Il vaccino che arriva è sicuro come tutti gli altri che facciamo", conclude Zampa.