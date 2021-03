Il piano per somministrare il vaccino per fasce d'età (come in Israele)

Il governo Draghi cambia verso sui vaccini e all'orizzonte si profila un piano sul modello di Israele per vaccinare in base all'età. L'idea serve a fermare la babele delle Regioni sull'immunizzazione, visto che ciascuna fa da sé nell'anticipare a una categoria piuttosto che a un'altra

Il governo Draghi cambia verso sui vaccini e all'orizzonte si profila un piano sul modello di Israele per vaccinare in base all'età. La Stampa racconta oggi in un articolo a firma di Paolo Baroni che l'idea serve a fermare la babele delle Regioni sull'immunizzazione, visto che ciascuna fa da sé nell'anticipare la somministrazione del siero a una categoria piuttosto che a un'altra mentre già oggi potrebbe arrivare il via libera dell’Aifa all’uso del vaccino di AstraZeneca anche per gli anziani tra i 65 e i 79 anni, che sarebbe poi propedeutico all’uso esteso alla terza età anche di quello in arrivo per fine mese di Johnson&Johnson.

Questa è l'idea di cui ieri si è iniziato a discutere tra il ministro della Salute Roberto Speranza, il generale Francesco Figliuolo, neo commissario all’emergenza, il nuovo capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, oltre ai vertici di Consiglio superiore di sanità, Iss, Aifa e Agenas. Più che un tavolo, una convocazione degli Stati generali in vista del vertice di oggi con le regioni. Che andranno convinte a seguire il piano:

Ossia, vaccinati gli over 80 e i due milioni di malati estremamente vulnerabili, procedere a passo di carica alla chiamata per fasce di età, contrariamente al Piano nazionale di sole due settimane fa, che invece metteva in lista prima i malati cronici e le categorie di lavoratori più esposti a rischio Covid.

L'idea "di procedere velocemente per classi di età" è quella che sta utilizzando attualmente la Regione Lazio in attesa che finalmente scendano in pista i medici di famiglia e gli altri 15mila camici bianchi e infermieri vaccinatori. Intanto il governo ha incassato ieri il via libera delle parti sociali ad utilizzare i medici aziendali per vaccinare sul posto di lavoro i lavoratori più esposti al contagio.