Il mistero della valigia smarrita da una pensionata con 2 milioni e mezzo di euro (falsi)

Un giallo vero, per il momento: una valigia smarrita nei meandri di un aeroporto e due milioni e mezzo di euro (palesemente falsi). C'è una pensionata eporediese con la fedine penale linda e immacolata che assicura di non saperne nulla. E' lei la proprietaria del bagaglio: "Giuro, del contenuto di quella valigia non so niente. Ero contenta di averla ritrovata, ma adesso mi ritrovo nei guai".

La storia, a tratti surreale, è raccontata sulla Stampa da Massimiliano Peggio. La valigia è stata ritrovata all'aeroporto di Torino Caselle ed era stata smarrita alcune settimane prima dopo un volo in Spagna. All'interno, in mezzo a vestiti e beauty case c'rano 125 mazzette di banconote da 200 euro con su scritto fac-simile. Cartaccia senza valore "ma molto simile al tipo di banconote usate di frequente per mettere a segno truffe milionarie".

Una specialità di gruppi criminali, per lo più di nomadi slavi, che organizzano stangate sofisticate, anche internazionali. In genere le loro prede predilette sono investitori in cerca di affari «in contanti», che non amano lasciare traccia dei loro business.

Per la donna, fermata da doganieri e fiamme gialle, è scattata la denuncia. Il suo avvocato dice al quotidiano torinese: "Sto valutando il caso, la mia assistita mi ha chiamata in lacrime dicendo che non sapeva nulla di quella valigia piena di soldi falsi. Si tratta di una valigia smarrita, recuperata dopo un viaggio all’estero".

La valigia, prima della consegna, è stata sottoposta a un controllo e il contenuto ha messo in allarme il personale aeroportuale. La donna è stata rintracciata e invitata a ritirare il bagaglio smarrito da tempo. Lì ha trovato i finanzieri e una denuncia. Ma dice di non avere nulla a che fare con quel mucchio di carta straccia. Staremo a vedere.