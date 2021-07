Il nuovo picco di contagi per la variante Delta nel Regno Unito: quasi 28mila

La variante Delta del covid corre nel Regno Unito, dove nelle ultime 24 ore sono quasi 28mila i nuovi contagi di coronavirus registrati. Lo riferisce la Bbc citando gli ultimi dati di governo, che parlano di 27.989 positivi al coronavirus nell'ultima giornata e 28 decessi per complicanze legate al virus. Quello dei contagi è il numero più alto riportato dal 29 gennaio, quando furono confermati 29.079 casi.

Aumentano quindi i casi, ma resta basso il numero giornaliero delle vittime, spiega la Bbc. Non paragonabile a gennaio nemmeno il numero dei ricoveri e dei letti occupati in terapia intensiva. Intanto sono oltre 33 milioni gli adulti che in Gran Bretagna hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino contro il Covid-19, il 62,7 per cento del totale.

Dopo due mesi di calo, i casi di Covid-19 in Europa sono tornati ad aumentare, sollevando il rischio di una nuova ondata "a meno che non rimaniamo disciplinati". Lo ha dichiarato il direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa, Hans Kluge, in conferenza stampa. "La scorsa settimana il numero di casi è aumentato del 10% a causa di un aumento di viaggi, assembramenti e allentamento delle restrizioni", ha sottolineato Kluge.