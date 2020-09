Cosce di pollo lanciate in faccia ai vegani che protestano: "Ridevano di noi"

Attivisti vegani sono stati colpiti con cosce di pollo (probabilmente provenienti da un KFC) mentre protestavano "contro lo sfruttamento degli animali" fuori da un grosso esercizio commerciale che vende carne nel Regno Unito. I fatti: nove manifestanti con uno striscione di 10 metri con su scritto "Perché amare alcuni animali e mangiarne altri?", "Amici non cibo" erano in piedi davanti al negozio di Longport, a Stoke-on-Trent, quando alcuni automobilisti di passaggio li hanno presi di mira.

Alcuni amici dei manifestanti hanno filmato l'incidente, sgradevole, e la polizia è stata chiamata sul posto. Ma la protesta a Davenport Road è stata sostanzialmente pacifica, racconta Stoke on Trent Live. Molti automobilisti hanno suonato il clacson per supportare gli animalisti.

"Ci volevano prendere in giro"

Tra i partecipanti c'era l'elettricista Bradley Shaw, vegano da due anni. Il 22enne, di Longton, ha dichiarato: "Avremmo potuto farlo fuori da qualsiasi centro carni di Stoke-on-Trent, ma quello di Wayne Walker è uno dei più noti". Niente contro l'azienda in sè quindi, tutto invece contro lo sfruttamento intensivo degli allevamenti. Il confronto con alcuni addetti dell'azienda è stato più che civile, senza alcun momento di tensione.

"Ad un certo punto un'auto ha fatto il giro della rotonda e siamo stati colpiti da una coscia di pollo. C'è un KFC in fondo alla strada, quindi penso che ci abbiano visto e siano andati lì e abbiano deciso di prenderci in giro" commenta Brad. "Li abbiamo visti filmare tutto dalla macchina e sentirli gridare e ridere". Pensano solo che sia un po 'divertente provare un vegano. I membri degli attivisti per i diritti degli animali di Stoke-on-Trent (STAR) stanno ora pianificando eventi futuri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.