La Verità, Matteo Renzi e Maria Elena Boschi "donna quindi tr..."

La Verità pubblica oggi un articolo a firma di Giacomo Amadori in cui si riportano le carte dell'inchiesta sulla Fondazione Open tra le quali ci sono alcuni appunti dell'avvocato Alberto Bianchi che si riferiscono a una lunga conversazione avuta con Matteo Renzi che risale al 18 marzo 2019 e in cui si cita Maria Elena Boschi viene apostrofata con epiteti sessisti: "Su Meb insiste a dire che è brava, è "donna quindi-troia", perché in politica sta una volta alla settimana sistematicamente va alle presentazioni del suo libro (Renzi nel febbraio 2018 ha pubblicato Un'altra strada, ndr), si sistema in prima fila, piace ancora agli ultras renziani (ma fuori molto meno). Dovrebbe - dice - darsi una dimensione famigliare - moglie, fare un figlio - anche per migliorare decisamente sua immagine, ma la trova renitente anche a rivelare il suo rapporto con E. Mugnai (l'avvocato Enrico Mugnai, con cui l'ex ministra venne paparazzata insieme ad amici a Formentera, neIl'estate 2015, ndr), malgrado "tutti sappiano" (anch'io). E (ma soft, en passant), per chiudere alle voci soavi che continuano a correre sui rapporti di lei con lui".

Ma dalle parti di Renzi si spiega che la frase riportata da La Verità è stata misinterpretata: "Prima di tutto si mettono in bocca a Matteo Renzi quando lo stesso Bianchi le mette tra virgolette - dice un renziano della prima ora contattato da Today.it - e poi è evidente che Matteo stesse riferendo la vulgata sessista. Conoscendolo so che è così". E ancora: "“Donna-quindi-troia” non è ovviamente riferito a Meb, ma al luogo comune in politica. Tant’è che lo stesso Bianchi lo mette tra virgolette". L'articolo prosegue rivelando le intenzioni di Renzi in quel 2019 così difficile per la sua corrente: