Bimba azzannata dal cane e trascinata per 50 metri: veterinaria di passaggio si lancia sull'animale e la salva

Le ha salvato la vita. Il cane, un American Staffordshire Terrier, non mollava la presa. La dottoressa: "La mia reazione istintiva è stata di mettergli una mano in bocca per aprirgliela"

Una bambina di due anni, Fatou, viene azzannata dal cane: una veterinaria coraggiosa che passava di lì per caso si lancia e apre la bocca dell'animale, serrata, con tutte le sue forze. E salva la piccola. E' sucesso qualche settimana fa in Spagna

E' successo nel paese di Ceutí (Murcia), per strada. La dottoressa aveva finito il suo turno di lavoro e passava di lì per caso quando ha sentito urlare e abbaiare. Non ha esitato, d'istinto è accorsa per fare il possibile. Le telecamere di sicurezza di una casa hanno immortalato tutto. Mamma e figlia camminavano tranquillamente nel vialetto quando si vedono arrivare di corsa due cani che abbaiano e si azzuffano. La donna cerca di prendere in braccio la bambina e il cane l'azzanna tirandola verso di sé, trascinandola per diversi metri. La madre tenta di tutto, ma l'American Staffordshire Terrier non molla la presa. Il cane è riuscito a trascinare la bambina per circa 50 metri lungo la strada in pochi secondi. Arrivano dei passanti, tra cui proprio la veterinaria Fatima Peláez che prima prova a distrarlo con una scarpa e poi gli si butta al collo per aprirgli di forza la bocca. Poi la tiene bloccato a terra con il suo peso. Una prontezza e un coraggio incredibili.

"La mia reazione istintiva è stata di mettergli una mano in bocca per aprirgliela", racconta la veterinaria: "All'inizio pensavo che si trattasse di un'aggressione fra cani, non avrei mai pensato che fosse coinvolto un bambino. La fortuna è che ha afferrato la bimba per la coscia e il gluteo . Sarebbe stato peggio se fosse stato fatto per il collo o per il fianco. La piccola non pesa niente e il cane, che pesava quasi 40 chili, con quella forza e quella potenza della mascella..." Il cane era senza guinzaglio e senza museruola e non era vaccinato contro la rabbia: il proprietario è risultato irrintracciabile, potrebbe essere denunciato. La bambina ha riportato ferite lievi: tutto grazie al coraggio di Fatima. "E' il nostro angelo custode" dice ai giornali locali la madre della piccola.