"Eccoli, sono loro": le immagini dell'attacco al convoglio di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci

In un video esclusivo diffuso da "la Repubblica" ecco le prime immagini dell'attacco al convoglio del World Food Programme a Kibumba, sulla strada per Goma nella Repubblica Democratica del Congo, nel quale hanno perso la vita l'ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milambo. Nel video di mezzo minuto circa, girato da un uomo del villaggio proprio negli attimi concitati dell'imboscata, si sentono le raffiche di Ak-47 e le urla di alcuni ragazzi che abbandonano moto e biciclette e scappano il più lontano possibile.

Il video dell'attentato all'ambasciatore Luca Attanasio

Una frase in particolare, scrive "la Repubblica", si distingue tra le altre: "Eccoli, eccoli. Sono loro, si stanno togliendo l’uniforme", in riferimento all'uso dei gruppi armati locali di utilizzare divise come quelle dei ranger per confondersi e mimetizzarsi.