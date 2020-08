Genova, le prime auto attraversano il nuovo ponte San Giorgio

Le prime auto sono transitate ieri intorno alle 22. A meno di due anni dal crollo del ponte Morandi, si viaggia nuovamente tra le due sponde del Polcevera e i due tratti di A10, un collegamento fondamentale per la città di Genova.

Il nuovo ponte San Giorgio, dopo l'inaugurazione con le cariche dello Stato di due giorni fa, è stato ufficialmente aperto da Autostrade per l’Italia poco dopo le 22. Via le transenne, le automobili hanno iniziato a transitare, prima da levante verso ponente e poi anche nell'altra direzione. Alcune auto si sono salutate da un lato all'altro del ponte con un colpo di clacson. Un nuovo inizio per la città.

Video: GenovaToday

Il ponte San Giorgio è una snella linea bianca che dalla collina di Coronata arriva sino a quella di Belvedere.

C’è chi ha ancora negli occhi il 14 agosto 2018 e promette che "no, non ci passerò mai" sul nuovo ponte. Ad esempio Egle Possetti, portavoce del Comitato Parenti Vittime del Ponte Morandi e sorella di Claudia Possetti, che nel crollo è morta insieme con il marito Andrea e i figli Manuele e Camilla. Come Egle - racconta GenovaToday - sono tanti i genovesi che si sono ripromessi di non salire sul nuovo ponte, ma sono tantissimi anche quelli lieti che i lavori siano finalmente arrivati alla fine e che la città abbia nuovamente un’infrastruttura fondamentale per il traffico, per l'economia e per la vita sociale del capoluogo.