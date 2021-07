Vietato per legge ritoccare le foto sui social: "Spingono i giovani verso modelli irraggiungibili e sbagliati"

Una piccola grande rivoluzione. In Norvegia chi ritocca in un certo modo immagini, foto, filmati dovrà dichiararlo in modo visibile e se non rispetterà la nuova normativa potrebbe essere costretto a pagare allo Stato una multa molto pesante. La legge è stata approvata dal Parlamento norvegese con i voti della maggioranza di governo ma anche di buona parte delle opposizioni. La decisione politica di vararla risale all’inizio di giugno ed è stata ripresa in questi giorni da molti media internazionali.

Norvegia: foto ritoccate "vietate" per legge

La decisione di vietare le foto ritoccate sui social ha un motivo ben preciso: le foto migliorate artificialmente spingono i giovani "verso modelli sbagliati". In pratica la nuova legge obbliga gli influencer a dichiarare quali sono le immagini manipolate perché oggi come oggi c'è "troppa pressione sull’aspetto fisico".