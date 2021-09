Ha strangolato e violentato due ragazzine: ora è stato scarcerato

La storia di Colin Pitchfork, il primo uomo ad essere condannato per omicidio sulla base delle prove del dna. Polemiche in Inghilterra

Da qualche ora Colin Pitchfork è un uomo libero. Il killer che negli anni Ottanta ha violentato e ucciso due studentesse è stato scarcerato dopo che è stato respinto l'appello delle famiglie delle vittime. Pitchfork ha strangolato e violentato le quindicenni Lynda Mann e Dawn Ashworth nel Leicestershire nel 1983 e nel 1986. Ora sulla sessantina, l'uomo fu arrestato il 19 settembre 1987 e condannato all'ergastolo il 22 gennaio 1988. Fu il primo uomo ad essere condannato per omicidio sulla base delle prove del dna.

A Pitchfork è stata concessa la libertà condizionata. Sarà soggetto ad alcune restrizioni: dovrà indossare un braccialetto elettronico in modo da poter essere monitorato in ogni momento e non potrà avvicinarsi ai parenti delle sue vittime. Barbara Ashworth, madre di Dawn, ha dichiarato: "Era scritto che sarebbe stato rilasciato, ma non credo che dovrebbe respirare la nostra stessa aria".

La decisione è stata presa dal Parole Board, consiglio composto da magistrati e psicologi, nonostante un giro di vite sui benefici ai condannati più pericolosi imposto di recente dal Parlamento britannico su iniziativa del governo conservatore di Boris Johnson. La notizia ha suscitato un'ondata di proteste da parte dei familiari delle vittime di Pitchfork e anche un polverone politico. Il ministero della Giustizia di Londra, commentando la decisione del Parole Board ed esprimendo solidarietà alle famiglie delle vittime, ha sottolineato come essa provenga da un'istituzione giudiziaria "indipendente dal governo".