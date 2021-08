"Il capo mi ha fatto ubriacare e poi mi ha violentata in hotel"

Il colosso cinese del commercio online Alibaba ha licenziato un manager per aver stuprato una dipendente. In una lettera inviata ai dipendenti e riportata dalla Bbc, il direttore esecutivo Daniel Zhang annuncia che anche due responsabili delle risorse umane si sono dimessi per non avere reagito adeguatamente alla denuncia. Secondo le prime informazioni, la donna ha denunciato il capo per averla stuprata mentre era ubriaca in una camera d'albergo.

Secondo la donna, il 27 luglio scorso il manager l'ha portata in una città distante 900 chilometri dal quartiere generale di Alibaba a Hangzou, a Jinan, per incontrare un cliente. Durante la cena il capo le ha ordinato da bere alcol e il cliente l'ha baciata. Dopodiché la donna non ricorda più nulla: si è ritrovata la mattina in una camera d'albergo senza vestiti. Ottenute le immagini del circuito di videosorveglianza interno dell'hotel, ha visto che il manager è entrato quattro volte nella sua stanza durante la notte.

Le sue accuse sono circolate sui social media cinesi. Il manager accusato ha ammesso che ci sono stati "atti intimi" mentre la donna era ubriaca. "Sarà licenziato e non sarà mai più assunto. Se ha commesso uno stupro o atti indecenti che violano la legge sarà la polizia a determinarlo", assicura Alibaba.