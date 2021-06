Le chiese date alla fiamme dopo il ritrovamento delle fosse comuni di bambini in Canada

Chiese cattoliche date alle fiamme in Canada nei territori dei nativi americani: lo riferiscono i media canadesi dopo il ritrovamento nei giorni scorsi di tombe anonime di bambini nei pressi di un pensionato per nativi gestito dalla Chiesa. Quattro in tutto le chiese date alla fiamme, due sabato e due all'inizio della settimana, sempre nella regione della Columbia Britannica.

Gli atti di violenza dopo che nei giorni scorsi erano stati scoperti oltre 750 tombe anonime nei pressi di un ex pensionato gestito dalla chiesa cattolica a Marieval mentre il mese scorso erano stati identificati i resti di 215 bambini vicini ad un altro ex pensionato.

Il primo ministro canadese, Justin Trudeau si è scusato con il Paese e ha invitato Papa Francesco a fare lo stesso. Trudeau è tornato a lungo sui "terribili errori" del Canada, che per secoli ha perseguito una controversa politica di assimilazione forzata dei nativi americani. Circa 150.000 giovani indigeni, Inuit e Metis sono stati prelevati dalle loro comunità e iscritti con la forza alle scuole. Secondo le accuse si sarebbero registrati diffusi episodi di maltrattamenti e abusi sessuali, più di 4.000 sarebbero stati i decessi avvenuti malattie e negligenze durante il periodo di apprendimento forzato.