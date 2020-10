Beatrice, cittadina modello: a 102 anni vota per posta con la tuta anti-covid

Dal 1940, anno in cui Franklin Delano Roosvelt venne eletto presidente degli Stati Uniti, Beatrice Lumpkin non ha mai saltato un voto.

Adesso, in piena emergenza coronavirus, neanche la pandemia l'ha fermata: in vista delle elezioni presidenziali americane del prossimo 3 novembre, la docente di matematica in pensione ha continuato a fare la sua parte, stavolta con le dovute precauzioni.

Come racconta il Washington Post, l'anziana di 102 anni ha indossato una tuta ignifuga fabbricata appositamente dal nipote per proteggerla dal contagio, per imbucare la sua scheda nella cassetta delle lettere.

Quando Beatrice venne al mondo era il 1918, negli Usa le donne non potevano votare: diritto acquisito dal gentil sesso soltanto due anni più tardi. Sarà per questo motivo che l'anziana ci tiene in modo molto particolare.