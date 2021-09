Il vulcano che terrorizza le Canarie: centinaia di case distrutte

Continuano ad aumentare i danni provocati dall'eruzione del vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma, alle Canarie. Secondo quanto riferito dalla tv pubblica Rtve, finora la lava - che continua ad uscire da nove fessure vulcaniche - ha distrutto oltre 160 edifici e coperto più di 100 ettari di campi. Nelle prossime ore è previsto che la colata che ha sommerso il paesino di Todoque raggiunga la costa occidentale dell'isola. Le autorità hanno messo in guardia dal fatto che il contatto tra la lava e l'acqua del mare produrrà gas tossici.

La protezione civile spagnola, intanto, ha riferito che il numero degli evacuati è salito a quasi 6mila, la maggior parte dei quali ha trovato riparo nelle abitazioni di parenti o in case private in altre parti delle isole. Non si registrano vittime.

Secondo le stime saranno superiori ai 400 milioni di euro i danni provocati dall'eruzione vulcanica. Lo ha detto ai media iberici è stato il presidente regionale Ángel Víctor Torres, che ha aggiunto che spera sia possibile aver accesso a fondi europei per poter iniziare la fase di ricostruzione e ripresa delle zone colpite dall'eruzione. Secondo dati appena forniti dalla portavoce del governo nazionale, Isabel Rodríguez, sono state danneggiate finora almeno 183 case e circa 200 infrastrutture di altro tipo.

?Breaking#EMSR546 #ErupciónLaPalma



Night shift for our #RapidMappingTeam



They released at 04:14 UTC a grading map for the #LaPalma eruption using #Sentinel1???? & COSMO-SkyMed radar images



Their maping product shows



166 buildings destroyed ??

Lava flow covers 103 ha ? pic.twitter.com/5gHJLQqCZV