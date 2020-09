Il pastore malato che rinuncia al trapianto per lasciare il posto a chi ha famiglia

Walter Bevilacqua è morto durante la dialisi all'ospedale San Biagio di Domodossola. Di mestiere faceva il pastore ed era un gran lavoratore. Sapeva che un trapianto di rene lo avrebbe aiutato ma alla sua età ha deciso di lasciare il suo posto ad altri.

«Sono solo, non ho famiglia. Lascio il mio posto a chi ha più bisogno di me. A chi ha figli e ha più diritto di vivere», avrebbe detto al parroco poco tempo fa secondo La Stampa che oggi racconta la sua storia. La bara è stata portata a spalle al cimitero dagli alpini di Varzo, penne nere come lui. Dietro al feretro le sue sorelle Mirta e Iside: «Era proprio come lo descrivono: altruista, semplice. Un gran lavoratore. Sapeva che un trapianto lo avrebbe aiutato a tirare avanti, ma si sentiva in un’età nella quale poteva farne a meno. E pensava che quel rene frutto di una donazione servisse più ad altri», racconta una delle due.

Quella di Walter è stata una vita piena di sacrifici, fino a quello estremo: «Sono in molti che aspettano quest’occasione. Persone che hanno famiglia e più diritto a vivere di me. È giusto così» aveva detto, con quella naturalezza che l'ha sempre contraddistinto.