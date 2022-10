Secondo uno studio, per gli adolescenti tra i 13 e i 18 anni l’utilizzo dei social è un lavoro a tempo pieno da 8 ore e 39 minuti. A preoccupare è anche utilizzo dei social media da parte degli under 13

13enni sui social per 8 ore al giorno? Secondo uno studio di Common Sense Media, per gli adolescenti tra i 13 e i 18 anni l’utilizzo dei social è un lavoro a tempo pieno da 8 ore e 39 minuti…ecco quindi anche con gli straordinari! Ma un nuovo sondaggio, che ha intervistato 1.306 giovani tra gli 8 e i 18 anni, ci racconta che i ragazzi – a differenza di quanto si può pensare - non utilizzano principalmente gli schermi per rimanere in contatto con i coetanei. Gli adolescenti, ad esempio, passano 3 ore al giorno per contenuti video, 2 ore per giocare e solo 20 minuti per chat e videochiamate.

A preoccupare è soprattutto utilizzo dei social media da parte degli under 13, dei più piccoli insomma. Questo nonostante alcune piattaforme richiedano agli utenti di avere almeno 13 anni a causa di una legge che vieta alle aziende la raccolta di dati dei bambini. Anzitutto, quali sono i pericoli? Senza voler demonizzare lo strumento in sé, va detto che i social media ci mostrano sempre di più contenuti grafici e reali, a volte spaventosi, che i bambini non sono pronti a vedere, poiché non hanno strumenti per decifrarli, per elaborarli. Su TikTok, ad esempio, molti utenti realizzano video live della guerra in Ucraina, continuamente.

Ma crescere esseri umani in un mondo digitale non è affatto facile. L'approccio di molte scuole - e famiglie - è quello di bloccare l’utilizzo dei social attraverso strumenti di filtraggio per garantire che i bambini non vedano immagini dannose o sgradevoli. Una visione miope però, dato che questi strumenti informatici vengono molto spesso violati dagli studenti stessi.

Cosa possono fare i genitori? La risposta sta nell'educazione alla cittadinanza digitale attraverso dei semplici esercizi. Il primo è di chiedere ai bambini e ragazzi di riflettere su come trascorrono il loro tempo nel corso di un solo giorno, tanto che loro stessi si sorprenderanno del tempo impiegato. Pratica numero 2: chiede loro di creare un elenco di 25 cose che farebbero se gli schermi non esistessero e quindi suggerirgli di prendersi una vacanza di 24 ore dagli schermi, incoraggiandoli a svolgere alcune attività dell’elenco durante questo periodo. Vi stupirete di vedere il loro stesso stupore nell’affrontare nuove attività.

Infine, potreste “siglare” un accordo tecnologico. In che modo? Delineando i dettagli tra giovani e adulti di come si possono utilizzare gli schermi e per quanto tempo. Forse i più piccoli possono pensare di guardare YouTube solo quando un genitore è nella stanza con loro, ad esempio. Insomma, la parola chiave è: dialogo. Visioni nuove di un mondo digitale.

Approfondimento a cura di Eva Elisabetta Zuccari e Alberto Pezzella. Riprese e montaggio di Alberto Pezzella.