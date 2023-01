Antonella Viola: "Anche un bicchiere di vino al giorno fa male. E chi beve ha il cervello più piccolo"

L'alcol fa male e anche un consumo moderato danneggia il cervello e aumenta il rischio di tumori. A dirlo è Antonella Viola, ricercatrice e docente all'Università di Padova, che dunque condivide il via libera al provvedimento con cui l'Irlanda renderà obbligatorio per i produttori di bevande alcoliche l'inserimento su bottiglie e lattine di un'etichetta che avverte sui rischi per la salute umana del consumo di alcol, in particolare sul legame tra tale consumo e il cancro.

Un legame che secondo la ricercatrice è ormai assodato: "Diversi studi hanno confermato che anche un consumo moderato di alcol può favorire lo sviluppo di alcuni tipi di cancro, tra cui quello del colon e quello del seno e della mammella". Queste le parole usate dalla docente e immunologa intervenuta ai microfoni della trasmissione 'Il mondo nuovo', su RaiRadio1. "L'alcol, qualunque tipo di alcol, anche quello contenuto nella birra, nel vino, nell'aperitivo, è un cancerogeno" ha ammonito la ricercatrice. E gli studi scientifici hanno confermato che anche un drink al giorno "aumenta del 6% nella donna il rischio di cancro alla mammella e già col secondo bicchiere questo rischio aumenta del 27%".

Insomma, il classico bicchiere di vino a tavola non fa affatto bene alla salute, anzi può essere causa di problemi seri. Viola ha ricordato che in Italia ogni anno ci sono 10mila casi di tumore provocati dall'alcol e che "già nel 1988 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro e l'Organizzazione mondiale della sanità hanno inserito l'etanolo nella lista dei cancerogeni di primo livello, cioè nella lista di quelle sostanze come l'amianto o il benzene, per cui è certa la correlazione della sostanza e l'induzione dei tumori negli esseri umani".

"Chi beve alcol ha un volume del cervello inferiore"

"I tumori direttamente associati anche al consumo moderato di alcol - ha detto ancora Viola - sono quelli che appunto colpiscono la mammella e il colon retto, ma non solo, anche la bocca, l'esofago, la laringe e il fegato. A questo devo aggiungere anche che un recente lavoro pubblicato sulla rivista 'Nature communications', che è una buona rivista, ha dimostrato in maniera molta solida che le persone che bevono uno o due bicchieri di bevande alcoliche al giorno, quei famosi due bicchieri di vino a pasto o l'aperitivo dopo il lavoro, ebbene queste persone hanno un volume del cervello inferiore rispetto a chi non beve e presentano delle alterazioni strutturali proprio visibili. Quindi anche un consumo moderato danneggia il cervello, non solo l'abuso".

"La dose sicura di alcol è zero"

Qual è la dose giusta di vino? In realtà la dose giusta non esiste. O meglio: è zero. "I danni epatici visibili, come l'accumulo di grassi oppure l'epatite, cioè l'infiammazione del fegato, o peggio ancora la cirrosi epatica, sono certamente associati a un consumo non occasionale di alcol". Anche con un consumo moderato tuttavia, mette in guardia la docente, il rischio di avere problemi di salute esiste e non è affatto basso. Chi beve il classico bicchiere di vino a tavola convinto che faccia bene è avvisato. "La dose sicura purtroppo è zero. Il cittadino consapevole deve sapere cosa rischia quando consuma alcol e fare quindi le sue scelte".