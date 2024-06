L'Europa prenota i vaccini contro l'influenza aviaria, ma l'Italia non li vuole

L'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) della Commissione europea ha firmato oggi, martedì 11 giugno, a nome degli Stati membri partecipanti, un contratto quadro di aggiudicazione congiunta per la fornitura di un massimo di 665.000 dosi di vaccino prepandemico aggiornato contro il virus dell'influenza aviaria zoonotica e un'opzione per ulteriori 40 milioni di dosi per la durata del contratto.

Il vaccino è destinato a coloro che sono più esposti alla potenziale trasmissione dell'influenza aviaria da volatili o animali, come i lavoratori degli allevamenti di pollame e i veterinari. Mira a prevenire la diffusione o i potenziali focolai di influenza aviaria in Europa, proteggendo i cittadini e i mezzi di sussistenza. Si tratta inoltre dell'unico vaccino preventivo contro questo tipo di malattia autorizzato nell'Ue.

Sono quindici finora gli stati membri dell'Ue e del See (lo Spazio Economico Europeo) che partecipano a questo acquisto volontario dalla società Seqirus UK Ltd. Il contratto, che avrà una durata massima di 4 anni, consente a ciascun paese partecipante di tenere conto del proprio contesto di sanità pubblica e di ordinare vaccini in funzione delle esigenze nazionali. Ma l'accordo non riguarda il nostro Paese.

L'Italia non fa parte dell'accordo

L'Italia non infatti è tra i Paesi per i quali l'agenzia europea per Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, Hera, ha firmato un accordo congiunto sulla fornitura di vaccini per l'influenza aviaria. I quindici Stati per i quali è stato fatto "sono Danimarca, Lettonia, Francia, Cipro, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Islanda e Norvegia", spiega un portavoce della Commissione Ue.

L'appalto congiunto offre agli Stati membri una capacità aggiuntiva di acquistare i vaccini. I Paesi restano ovviamente liberi di acquistare i vaccini attraverso le proprie procedure nazionali, indipendentemente dalla partecipazione all'appalto congiunto.

Cosa è l'influenza aviaria e perché fa paura

L'influenza aviaria è stata identificata più di un secolo fa, in Italia. È una malattia degli uccelli causata da un virus dell'influenza di tipo A, che può essere a bassa o ad alta patogenicità. Può contagiare ogni forma di volatile e la paura di una nuova pandemia, innescata dal passaggio di questo virus all'uomo, continua a tenere allerta le organizzazioni sanitarie mondiali.

Come riporta il nostro Istituto Superiore di Sanità, dei 15 sottotipi di virus aviari, H5N1 circolante dal 1997, è stato identificato come il più preoccupante proprio per la sua capacità di mutare rapidamente e di acquisire geni da virus che infettano altre specie animali. Gli uccelli che sopravvivono a H5N1 lo rilasciano per un periodo di almeno 10 giorni.

Dall’inizio del 2003 questo virus si è reso protagonista di numerosi di salti di specie, acquisendo la capacità di contagiare anche gatti e top e soprattutto maiali, trasformandosi quindi in un problema di salute pubblica ben più preoccupante.

Nelle epidemie recenti, a partire dal 2003, è stata documentata la capacità di questo virus di contagiare direttamente anche gli esseri umani, causando forme acute di influenza che in molti casi hanno portato a morte. Il rischio principale è che questo virus, entrando in contatto con il virus dell'influenza umana, possa mutare e diventare trasmissibile anche tra gli esseri umani, generando così una nuova pandemia.