Ogni italiano butta via circa 30 chili di cibo all'anno. Uno dei motivi? La confusione tra le diciture sulle etichette alimentari: "da consumarsi entro" e "da consumarsi preferibilmente entro".

La prima - "da consumarsi entro" - si riferisce alla sicurezza. A partire dalla data di scadenza indicata l'alimento inizierà a degradarsi, con potenziali rischi per la salute di chi lo consuma. La seconda - "da consumarsi preferibilmente entro" - si riferisce invece alla qualità. A partire dalla data di scadenza indicata il prodotto potrebbe perdere solo le sue proprietà organolettiche, come il gusto e la consistenza, restando commestibile in sicurezza.

Per evitare la confusione e ridurre gli sprechi, la Commissione Ue ha proposto di aggiungere la nuova dicitura "spesso buono oltre" sulle etichette dei cibi che si possono consumare senza rischi oltre la scadenza.

I surgelati. Si possono consumare anche 1 o 2 mesi dopo la data di scadenza presente sulla confezione SE conservati a -18°. Attenzione però: non devono essere stati precedentemente scongelati e poi ricongelati. Pane in cassetta o grattugiato. Se non c’è muffa, il pane in cassetta può essere consumato anche un mese dopo la scadenza. Il pane grattugiato anche 2 o 3 mesi, ma solo se conservato correttamente in un luogo asciutto e privo di umidità. Caffè e cioccolato. Li possiamo consumare tra i 6 mesi e i 12 mesi dopo la scadenza indicata, se opportunamente conservati. Trascorso questo periodo, perderanno le loro proprietà organolettiche ma senza diventare pericolosi per la salute. I cibi in scatola. Tonno, pelati, legumi: possiamo mangiarli anche un anno dopo la scadenza. Non essendoci ossigeno all’interno, non si corre alcun rischio, a patto che siano stati conservati in un luogo fresco e asciutto e che la confezione sia integra. Stesso discorso vale per tutti i tipi di conserve. In generale gli alimenti conservati nelle latte di metallo durano più di tutti, seguiti da quelli nelle confezioni di vetro e di plastica. Stessa sorte per pasta, riso e farina. Se ben conservati - chiusi ermeticamente, al chiuso e in un luogo non umido - si possono consumare anche un anno dopo la scadenza. Ti basterà controllare che non siano presenti insetti (o le classiche “farfalline”) all’interno delle confezioni. Alimenti che - sempre se ben conservati lo ricordiamo - non hanno praticamente scadenza. Il sale e lo zucchero. Si chiamano sostanze igroscopiche poiché sono in grado di assorbire l'acqua che le circonda e aumentare così la loro sopravvivenza in cucina. Stesso discorso vale per gli snack salati e i biscotti, che possono essere consumati dopo qualche mese dalla scadenza, sebbene potrebbero avere perso fragranza e sapore.

