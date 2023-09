Che cosa sono? Si tratta di un gruppo di sostanze chimiche, prodotte dall’industria in grado di resistere a lungo nell'ambiente e nel nostro organismo. Le troviamo praticamente dappertutto. Dall'acqua dei rubinetti alle pentole antiaderenti, dai contenitori per alimenti ai pesci, dai prodotti per l’igiene per la casa ai cosmetici, e persino nella carta igienica. Sono noti come Pfas e sono altamente nocivi per la salute.

5 buone abitudini che possono ridurne l’esposizione

Evitare pentole e padelle antiaderenti che utilizzino un rivestimento in teflon;

Evitare contenitori e sacchetti in plastica per la conservazione del cibo;

Evitare tessuti antimacchia come biancheria da letto, tovaglie e tovaglioli;

Evitare di bere l’acqua del rubinetto a meno che non si utilizzi un depuratore d’acqua domestico;

Limitare il consumo di pesci di acqua dolce, nei quali è stato rilevato un’alta concentrazione di Pfas.

La mappa di questi inquinanti

I Pfas sono stati trovati in alcune zone del Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana. In Europa sono 17mila i siti contaminati: di questi 1.600 sono in Italia. La reale portata di questo disastro ambientale è però ancora sconosciuta. Quello che purtroppo sappiamo è che vengono assorbiti velocemente dal nostro corpo causando danni come disfunzioni del sistema immunitario, malattie alla tiroide, malattie metaboliche, obesità, diabete di tipo 2, fertilità e alcuni tipi di cancro.

Continua a leggere su Today...

Riprese e montaggio Alberto Pezzella, Today.it